Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 18:19

Дюков: «Ожидаю, что в 2025 году наши клубы и сборная будут возвращены»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о возможном возвращении сборной России на международные турниры.

Александр Дюков. «В 2025-м жду возвращения наших клубов и сборной в официальные турниры». Дюков — об итогах года в российском футболе

— Недавно главный тренер сборной России по хоккею Роман Ротенберг заявил, что с приходом нового президента США Дональда Трампа все изменится. Может ли это повлиять и на футбол?

— Правильнее задать вопрос Роману Борисовичу.

— Он говорил про хоккей.

— Я ожидаю, что в следующем году произойдут положительные изменения. Наша сборная, клубы будут возвращены, получат право участвовать в официальных турнирах ФИФА и УЕФА.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

1
Александр Дюков
Читайте также
Ключевая ставка сохраняется высокой. Ответы на главные вопросы
В сборной США по биатлону обнародовали секс-скандал
Фицо пригрозил Украине конфликтом при прекращении транзита газа
Власти Курской области сообщили о массированном ракетном обстреле Рыльска
Российских фигуристов и конькобежцев допустили до отбора к Олимпиаде-2026
Фестиваль привозов, качельно-голевой карнавал и первая победа Воробьева в дерби. Что произошло в матче КХЛ ЦСКА – «Спартак»
Материалы сюжета Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Дюков — о допуске к отбору на ЧМ-2026: «Пока матчи не начались, теоретическая возможность сохраняется»
Костомаров — о выступлении на Олимпиаде под нейтральным флагом: «Рано или поздно и гимн будет играть, и флаг поднимут»
Букин — о допуске россиян на Олимпиаду: «Очень приятное событие, но с другой стороны, это безумно ответственно»
Роднина — о допуске фигуристов: «Медленно, но верно российские спортсмены возвращаются в элиту»
ДАААААААААА! Наших спортсменов начали допускать к зимней Олимпиаде
Дегтярев назвал допуск россиян до олимпийской квалификации важным шагом
Сегодня
Вчера
Неделя