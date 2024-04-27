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Сегодня, 14:28

Дюков эмоционально высказался о положении российского футбола на международной арене: «Мы возмущены!»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков в разговоре с «СЭ» оценил положение российского футбола на международной арене.

— Целое поколение российских футболистов пропускает международные соревнования.

— Мы возмущены. В отношении нас принято политическое решение. Хотя в это же время все говорят, что спорт должен быть вне политики. Мы это осуждаем!

Сборная России планирует вернуться на&nbsp;международную арену к&nbsp;отборочному турниру ЧМ-2030. Ориентир сборной России — отбор на ЧМ-2030. О переходе в Азию можно забыть?

В пятницу, 26 апреля, на заседании исполкома РФС была утверждена концепция деятельности национальной команды России в условиях санкций. Ориентиром для возвращения на международную арену является отборочный турнир чемпионата мира-2030, который стартует осенью 2028 года.

Сборная России и российские клубы по футболу были отстранены ФИФА и УЕФА от международных соревнований в феврале 2022 года.

Футбол
РФС
Сборная России по футболу
Александр Дюков
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