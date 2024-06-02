Дюков рассказал, что РФС пока не согласовал контракт с Карпиным

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что организация продолжает вести переговоры с главным тренером сборной России Валерием Карпиным о продлении контракта.

— Насколько согласован контракт с Валерием Карпиным?

— Ведем переговоры, но контракт не согласован. Детали переговоров не обсуждаются.

Ранее «СЭ» стало известно, что РФС хочет продлить контракт с Карпиным. Союз предлагает специалисту двухлетнее соглашение.

Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года. Контракт 55-летнего специалиста с РФС рассчитан до конца июля 2024 года.