Дюков рассказал о ходе переговоров по соперникам сборной России

Президент РФС Александр Дюков высказался о переговорах с потенциальными соперниками сборной России.

— Ведем переговоры с Катаром, — начал Дюков. — Но объявим когда все документы будут подписаны. Они подготовлены в принципе. Но раньше времени не хотели бы объявлять.

— Что со вторым соперником?

— Конечно, мы хотели бы сыграть два матча. Продолжаются поиски второго соперника. Надеемся, сборная сыграет два матча.

— Есть ли дедлайн по утверждению второго соперника есть?

— Конечно, есть. В принципе мы должны определиться в ближайшие две недели. Времени немного

— Паспорт болельщика на Кубке России?

— Ничего неизвестно. Подобного рода совещаний не проводилось.

Ранее сообщалось, что на 12 сентября у сборной России запланирован товарищеский матч с Катаром, который должен пройти в Дохе. В своем последнем матче команда Валерия Карпина обыграла Ирак (2:0).