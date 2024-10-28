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Сегодня, 08:44

Дюков рассказал о потенциальных соперниках сборной России в 2025 году

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о возможных соперниках сборной России в 2025 году.

По словам главы РФС, сборная может сыграть с командами, матчи с которыми отменились в 2024 году — сборными Парагвая, Таиланда и Пакистана.

«Если говорить о следующем годе, я смотрю на него более оптимистично. Уверен, что если говорить о тех окнах, которые будут в следующем году, если не будет официальных матчей, товарищеские международные матчи мы точно проведем. В том числе со статусными соперниками», — цитирует Дюкова РИА «Новости».

Ранее стало известно, что соперниками сборной России в ноябре станут команды Брунея и Сирии. Обе игры пройдут в России — команда Валерия Карпина сыграет с Брунеем в Краснодаре 15 ноября, а 19 ноября встретится с Сирией в Волгограде.

В октябрьскую международную паузу сборная России не сумела провести ни одного товарищеского матча. Россияне могли сыграть против Пакистана, однако местная федерация футбола отказалась от проведения матча.

Источник: РИА «Новости»
Футбол
Сборная России по футболу
Александр Дюков

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