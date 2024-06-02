Дюков: «Дюмин и Дегтярев хорошо знают наш подход и ключевые проекты»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал об общении с новым министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым и помощником президента РФ Алексеем Дюминым.

«Мы обсуждали развитие футбола. Они хорошо знают наш подход и ключевые проекты. Если говорить о Михаиле Владимировиче Дегтяреве, то мы знаем о его работе в Хабаровском крае, с которым в свое время у нас было подписано четырехстороннее соглашение о развитии футбола. Если говорить об Алексее Геннадьевиче, то также на его бывшей позиции губернатора Тульской области мы работали в направлении развития футбола в регионе. И в свое время мы также подписывали четырехстороннее соглашение», — сказал Дюков журналистам.

Дегтярев на посту министра спорта РФ сменил Олега Матыцина, занимавшего эту должность с 2020 года.