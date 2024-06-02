Дюков: «Ведем работу по увеличению спаррингов и возвращению на международные турниры»

Президент РФС Александр Дюков рассказал, что организация в условиях отстранения сборных России от международных турниров старается максимально обеспечить команды регулярной игровой практики.

«В 2023 году национальный коллектив вернулся к показателям 2019 года по количеству проведенных товарищеский матчей. Эти игры вызвали высокий интерес со стороны зрителей. Это показывает, что национальная сборная нужна и интересна болельщику. Мы ведем работу по дальнейшему увеличению количества товарищеских матчей сборной России. При этом мы также продолжаем вести работу по возвращению к официальным международным соревнованиями», — сказал Дюков на конференции РФС.

Следующий товрищеский матч сборная России проведет против Белоруссии. Встреча состоится 7 июня в Минске на стадионе «Динамо» и пойдет в зачет рейтинга ФИФА.