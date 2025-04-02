Дюков: «Будет сложно побить рекорд Дзюбы по голам за сборную»

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о рекорде нападающего «Акрона» Артема Дзюбы по голам за сборную России.

«Рекорд Артема действительно очень значимый. Побить его будет сложно, но последние два матча сборной подтвердили, что у нас большое количество молодых талантливых игроков, у которых впереди вся карьера», — цитирует Дюкова РИА «Новости».

Дзюба впервые с 2021 года был вызван в сборную России. 19 марта в товарищеском матче против Гренады (5:0) нападающий забил один мяч и установил рекорд по количеству голов за национальную команду (31), обойдя Александра Кержакова.