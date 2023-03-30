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Сегодня, 17:35

Дюков: «Вопрос перехода в Азию на заседании исполкома РФС не рассматривается»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
Александр Дюков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков в комментарии для «СЭ» сообщил, что вопрос о переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) не рассматривался на заседании исполкома организации.

— Что было сделано и когда будет ясность по переходу в Азию?

— Этого вопроса не было в повестке. 1 апреля было ориентировочным сроком. Хотели к этой дате согласовать с ФИФА и УЕФА дорожную карту по возвращению сборных в официальные соревнованиям. Еще раз, это были ориентированные сроки. Для нас главное не к 1 апреля с чем-то определиться. Задачу скорейшего возарвщение сборной к международным соревнованиям и в отборе к ЧМ-2026 с нас никто не отменял, они по-прежнему являются актуальными. Это ключевые задачи. Вы знаете, что рабочая группа с участием ФИФА и УЕФА сформирована. Она работает регулярно. УЕФА параллельно ведет консультации с МОК. Есть определенный прогресс в переговорах. Но мы договорились с УЕФА, что не комментируем какие-то предварительные итоги. Когда мы договоримся, сделаем совместное заявление.

Сроки? Если бы все зависело только от нас, я был дал точный и конкретный ответ. В рабочей группе несколько участников. Трудно назвать какие-то конкретные сроки и перспективы. Процесс переговоров может иметь характер от встречи к встрече. Мы продвигаемся в поисках решения. Следующее обсуждение планируется на Конгрессе УЕФА в Лиссабоне. Консультации продолжатся.

— Поясните, как проходят переговоры? Это делаете вы или кто-то другой. И кто общается с той стороны

— Есть формальные и неформальные рабочие группы. Возглавляет группу Митрофанов. Можете к нему обратиться за соотвествующим комментарием. Я участвую в обсуждении вопросов. Когда у меня есть возможность встретиться и провести телефонные разговоры, я это делаю.

В декабре 2022 РФС совместно с УЕФА создал рабочую группу, целью которой является выработка дорожной карты по возвращению российских команд на международные турниры.

На данный момент российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Футбол
РФС
Александр Дюков
УЕФА
ФИФА
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