Дюков обратился к футболистам сборной России: «В следующем году продолжим играть»

Президент РФС Александр Дюков зашел в раздевалку сборной России и обратился к игрокам после победы над Кубой (8:0).

«С победой в заключительной игре этого года. Для российского футбола и РФС очень важно, чтобы наши сборные играли.

Сегодня вы видели и слышали мощную поддержку, и такая же поддержка была на «ВТБ Арене», где отлично сыграли с Камеруном. И была игра в Петербурге.

И в принципе телевизионные рейтинги и доли говорят о том, что сборная интересна. Аншлаг на стадионе говорит о том, что вы нужны нашим болельщикам. В следующем году мы продолжим играть», — сказал Дюков.

Это третья победа сборной России в 2023 году. Ранее команда обыгрывала Ирак (2:0) и Камерун (1:0). Также в этом году Россия сыграла вничью с Ираном (1:1), молодежной сборной Египта (1:1), Катаром (1:1) и Кенией (2:2). И один раз проиграла «молодежке» Египта (1:2).