Дюков возглавит делегацию РФС на конгрессе УЕФА

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков возглавит делегацию организации на ближайшем конгрессе УЕФА.

«Делегацию РФС в Лиссабоне возглавит Дюков», — приводит ТАСС слова представителя службы коммуникаций РФС.

Конгресс УЕФА пройдет в Лиссабоне 5 апреля, на нем пройдут выборы президента организации. Действующий глава УЕФА Александр Чеферин — единственный кандидат, подавший заявку на выборы.

Александр Дюков был избран в исполком УЕФА в 2021 году, его мандат действует до конца 2025 года.