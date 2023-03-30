Дюков — о чемпионате ЦАФА: «Мы должны рассматривать все возможности, которые есть»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков в комментарии для «СЭ» высказался о возможном участии сборной России в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии (ЦАФА).

— Участие в турнире ЦАФА? Мы должны рассматривать все возможности, которые есть. Нам нужно выбирать лучшие опции. Нам нужно обсудить возможность принятия решения об участии, но для этого нужно больше данных. В июне мы должны играть. Матчи, которые прошли в марте, показали, что сборная интересна болельщикам. Несмотря на то, что времени на продажу билетов было немного, было достаточно много болельщиков.

Проработка варианта с Кубком Америки? В настощий момент нет. Вероятность участия там невысокая — большое количество игроков выступают в Европе. На них оказывается определенное давление. Теоретически участие в таком турнире возможно. Практически вряд ли нам в ближайшее время удастся договориться. РФС рассматривает в том числе соперников из Латинской Америки, не только с Азиатского континента. Здесь очень многое будет зависеть от игроков. Есть стопроцентная уверенность, что будет давление на игроков. Истории с серией матчей с бразильскими клубами? Вполне можем к этому вернуться.

Турнир футбольной ассоциации Центральной Азии пройдет с 9 по 21 июня в Ташкенте и Бишкеке.