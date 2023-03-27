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Сегодня, 16:28

Глава РФС Дюков: «Мотивацией Малкома и Клаудиньо было получение паспорта РФ, а не российского футбольного гражданства»

Алина Савинова
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о гипотетическом привлечении в национальную команду России бразильских игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо.

«Я бы пока не смотрел на этот вопрос с точки зрения футбола. Малком и Клаудиньо приняли для себя решение выбрать гражданство Российской Федерации и стать гражданами. Это прежде всего. Будет ли их использовать тренер нашей сборной или нет, для этого надо ответить на два вопроса. Первый: смогут ли Малком и Клаудиньо получить именно наше футбольное гражданство? И второй: будет ли соответствовать уровень их игры критериям главного тренера сборной в тот момент, когда это произойдет?» — приводит Sport24 слова Дюкова.

Также он ответил на вопрос, изучал ли РФС вопрос, когда Малком и Клаудиньо смогут быть заиграны за сборную.

«Мы прорабатываем возможность. Но еще раз — прежде всего мотивацией было именно получение паспорта Российской Федерации, а не получение российского футбольного гражданства», — добавил президент РФС.

24 февраля президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил двум бразильским игрокам российское гражданство.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-27-dyukov-motivatsiyey-malkoma-i-klaudino-bylo-polucheniye-pasporta-rf-a-ne-rossiyskogo-futbolnogo-grazhdanstva
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
Сборная России по футболу
Александр Дюков
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