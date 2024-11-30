Дюков рассказал, как сборная России теоретически может попасть на ЧМ-2026

Президент РФС Александр Дюков в комментарии «СЭ» высказался о возможном участии сборной России в чемпионате мира 2026 года.

— Если УЕФА и ФИФА снимут ограничения, то по каким критериям мы сможем пройти на чемпионат мира?

— Если ФИФА и УЕФА отменят запрет, то можно будет обсуждать, например, включение нашей сборной в одну из не до конца сформированных отборочных групп. Но для начала, как я сказал, УЕФА и ФИФА должны полностью снять ограничения.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.

Матчи отборочного турнира ЧМ-2026 стартуют в марте 2025-го и завершатся в ноябре того же года. Команды будут разбиты на 12 групп по четыре сборной в каждой, победители квартетов получат путевки на чемпионат мира. Четыре оставшихся места будут определены позднее в стыковых матчах с участием 16 команд: 12 сборных, занявших вторые места на групповом этапе, и четыре лучших команды Лиги наций-2024/25, которые не квалифицировались напрямую на ЧМ.

Турнир пройдет в трех странах — США, Мексике и Канаде — с 11 июня по 19 июля 2026 года. На него смогут попасть 16 европейских сборных.