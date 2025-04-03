Дюков: «РФС относится с уважением ко всем соперникам сборной России»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомменитировал уровень соперников сборной России в прошедших товарищеских матчах.

«Мы ко всем соперникам относимся с большим уважением. Неважно, откуда эта команда и как она называется. Все голы важны. Или вы предлагаете оценивать красоту и скорость каждого забитого мяча?» — цитирует Дюкова РИА «Новости».

В 2025 году Россия обыграла сборные Замбии (5:0) и Гренады (5:0), 6 июня запланирован матч с Нигерией, 10 июня — с Белоруссией, а 6 октября — с Ираном.