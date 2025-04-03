Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

3 апреля, 10:19

Дюков: «РФС относится с уважением ко всем соперникам сборной России»

Сергей Ярошенко
Telegram Дзен

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомменитировал уровень соперников сборной России в прошедших товарищеских матчах.

«Мы ко всем соперникам относимся с большим уважением. Неважно, откуда эта команда и как она называется. Все голы важны. Или вы предлагаете оценивать красоту и скорость каждого забитого мяча?» — цитирует Дюкова РИА «Новости».

В 2025 году Россия обыграла сборные Замбии (5:0) и Гренады (5:0), 6 июня запланирован матч с Нигерией, 10 июня — с Белоруссией, а 6 октября — с Ираном.

Источник: РИА Новости
Футбол
РФС
Сборная России по футболу
Александр Дюков
Читайте также
У лучшего россиянина в UFC пытаются отобрать титул чемпиона?
Капитан «Автомобилиста» Голышев сдал положительный допинг-тест
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Капризов отметился дублем и передачей во втором матче плей-офф НХЛ-2025
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Материалы сюжета Сборная России в 2025 году: планы и соперники по товарищеским матчам
«Дзюба шутил насчет моих усов, а в «Ростове» сравнивают с Меркьюри». Вахания — об уходе Карпина и матчах за сборную
ЦАФА обсуждала с РФС возможное участие сборной России в турнире
Сборную России пригласили на турнир с участием стран Центральной Азии
Сборная России планирует провести товарищеский матч с Индонезией
Тошич: «Стало понятно, что момент возвращения России приблизился»
Иран пообещал привезти основную сборную на матч с Россией
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя