Дюков заявил, что РФС постарается провести осенние матчи сборной России дома

Президент РФС Александр Дюков не уверен, сможет ли РФС провести осенние матчи сборной в России.

«Что касается матчей сборной осенью, то я не уверен, что все игры получится сыграть дома, но будем стараться», — цитирует Дюкова ТАСС.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможных товарищеских играх национальной команды.

С 2022 года команда Валерия Карпина отстранена от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Из-за этого команда не сыграла на ЧМ-2022 и пропустил отбор на Евро-2024. В последнем товарищеском матче 7 июня в Минске сборная России разгромила Белоруссию (4:0).