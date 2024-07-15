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Сегодня, 11:57

Дюков заявил, что РФС постарается провести осенние матчи сборной России дома

Виктория Кравченко
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Президент РФС Александр Дюков не уверен, сможет ли РФС провести осенние матчи сборной в России.

«Что касается матчей сборной осенью, то я не уверен, что все игры получится сыграть дома, но будем стараться», — цитирует Дюкова ТАСС.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможных товарищеских играх национальной команды.

С 2022 года команда Валерия Карпина отстранена от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Из-за этого команда не сыграла на ЧМ-2022 и пропустил отбор на Евро-2024. В последнем товарищеском матче 7 июня в Минске сборная России разгромила Белоруссию (4:0).

Источник: https://tass.ru/sport/21362261
РФС
Сборная России по футболу
Александр Дюков
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