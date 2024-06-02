Дюков заявил, что РФС ведет переговоры с несколькими сборными о проведении матча осенью этого года

Президент РФС Александр Дюков рассказал о процессе переговоров с будущими соперниками сборной России по товарищеским матчам.

— Ведутся ли переговоры с будущими соперниками сборной России?

— Ведется работа с несколькими национальными ассоциациями о проведении матча осенью этого года. Также ведутся переговоры о проведении матчей в 2025 году.

— Есть ли возможность провести матч на «Лужниках»?

— Да, такая возможность есть.

Российские клубы и сборная по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года.

7 июня россияне проведут товарищеский матч против национальной команды Белоруссии. Игра пройдет в Минске на стадионе «Динамо».