Дюков: «УЕФА предпринимает попытки, которые направлены на допуск наших юношеских команд»

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о взаимоотношениях с УЕФА.

«УЕФА предпринимает попытки, которые направлены на то, чтобы допустить наши юношеские команды к участию в европейских соревнованиях, — сказал Дюков. — Они это делают искренне, нет никакой имитации. Мы не можем быть удовлетворены теми результатами, которых мы достигли по решению данных вопросов в этом году. С другой стороны, что можно отметить в качестве небольшого позитива, — мы сохраняем рабочие отношения, они не стали хуже. Мы играем товарищеские матчи, контрольные. Продолжается сотрудничество и обучение наших специалистов по проектам развития. УЕФА проводит турниры развития, в которых участвуют наши команды. Да, есть решение по U-17, но мы не можем быть удовлетворены этим. Есть политика, которая оказывает влияние на ситуацию, на УЕФА в том числе. Если возвращение состоится, оно будет поэтапным. Нужна поддержка со стороны других федераций игровых видов спорта. Это позитивный прецедент, который должны использовать другие федерации».

Дюков также отметил, что нужно учитывать прецедент с Азиатскими играми.

«Что касается Азии, сложно ответить на этот вопрос. Надо понимать, что просто не будет. В контексте рассуждения про Азию вы, наверное, помните прецедент с Азиатскими играми. В начале 2023 года Олимпийский совет Азии предложил участвовать, однако МОК не согласовал. Это тоже надо иметь в виду, когда мы принимаем решение о переходе куда-либо», — добавил Дюков.

26 сентября исполком УЕФА объявил о допуске к соревнованиям под эгидой организации сборные России до 17 лет. 10 октября УЕФА сообщил об отмене допуска. В пресс-службе организации заявили, что не сумели найти техническое решение, позволяющее играть российским командам.