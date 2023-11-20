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Сборная России

Сегодня, 22:16

Дюков о возвращении сборной к официальным матчам: «Обсудим в первой половине декабря»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на вопрос о переговорах с ФИФА о будущем сборной России.

— Какой статус возвращения сборной к официальным матчам?

— Вы знаете, что переговоры продолжаются. У нас есть определенная опция, которую, как я сказал, мы обсудим в первой половине декабря.

— Обсудите с представителями ФИФА и УЕФА?

— Они нашу позицию знают. Диалог продолжается. Нам также нужно принять решение на исполкоме, который состоится в первой половине декабря.

— На исполкоме РФС определится, оставаться в Европе или уходить в Азию?

— Мы обсудим наше возможное будущее.

ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от участия в международных турнирах в феврале 2022 года. Россия занимает 39-е место в рейтинге ФИФА.

Сборная России по футболу
Александр Дюков
УЕФА
ФИФА
0
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