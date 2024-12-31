Джанашия: «Мечтаю, чтобы в 2025 году российский футбол вернули на международную арену»

Бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия пожелал российскому футболу в 2025 году вернуться на международную арену.

«Я мечтаю, чтобы в 2025 году российский футбол вернули туда, куда надо. То есть на международную арену. Остальное неважно. А грузинский футбол и так играет на международном уровне. Так что желаю ему, чтобы все становилось только лучше», — сказал Джанашия Metaratings.ru.

Российские команды и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.