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Сегодня, 15:15

Джанашия: «Мечтаю, чтобы в 2025 году российский футбол вернули на международную арену»

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Бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия пожелал российскому футболу в 2025 году вернуться на международную арену.

«Я мечтаю, чтобы в 2025 году российский футбол вернули туда, куда надо. То есть на международную арену. Остальное неважно. А грузинский футбол и так играет на международном уровне. Так что желаю ему, чтобы все становилось только лучше», — сказал Джанашия Metaratings.ru.

Российские команды и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.

Источник: Metaratings.ru
Заза Джанашия
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