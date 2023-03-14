0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 10:00

Джикия назвал плюсом то, что сборная России проведет товарищеский матч с Ираком дома

Микеле Антонов
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Георгий Джикия.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал «СЭ» о том, как относится проведению товарищеского матча сборной России против Ирака дома.

— Как смотрите на матчи с Ираном и Ираком?

— Пока не анализирую ничего. До сборной у нас еще будут «Урал» и «Оренбург». Поэтому все мысли пока о «Спартаке».

— Первая товарищеская игра в России — успех?

— Не знаю. Понятное дело, что договорились. Я неоднократно говорил, что, конечно, хотелось бы играть в России, чтобы приходили наши болельщики, смотрели, поддерживали нас. Если игра будет в Питере, безусловно, это только плюс.

Матч сборных России и Ирака должен состояться 26 марта. Игра должна будет состояться в Санкт-Петербурге.

Футболисты сборной России выходят на&nbsp;поле. Сборная России снова может сыграть на международном турнире. Это станет прорывом

Георгий Джикия
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Спартак (Москва)
1
Обсудить
Читайте также
Алкогольный марафон. В Норвегии пьяные лыжные фанаты в очередной раз устроили беспорядки
Костомарову грозит новая ампутация? Последние новости о состоянии фигуриста
Дело о госизмене завели на переводившую деньги ВСУ активистку из Хабаровска
Сбербанк раскрыл схему мошенничества с обвинениями в госизмене
Песков прокомментировал данные СМИ о поддержке Индией потолка цен на нефть
Песков назвал нелепым курьезом предложение переименовать Россию в Московию
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Дюков останется членом исполкома УЕФА после апрельского конгресса организации
Журова: «МОК может «психануть» и отменить флаги на Олимпиаде»
Футболистка сборной России Федорова рассказала, что пережила истерику после отстранение от международных турниров
«Он сказал, что их надо допустить на Олимпиаду!» Украинка снялась с турнира из-за разговора с главой WTA о россиянах
Ильгар Мамедов: «Из мирового лидера мы превратились в фантом»
Президент федерации плавания Сальников: «Мы ожидаем решения МОК, которое позволит ориентироваться на сегодняшнюю ситуацию»
Материалы сюжета: Российский футбол: возможный переход РФС в Азию после санкций в Европе и мире
Сборная России снова может сыграть на международном турнире. Это станет прорывом
Стал известен формат турнира в Азии, в котором примет участие сборная России
Озбилиз оценил возможный переход России в Азиатскую конфедерацию
Президент РПЛ Алаев: «Возможно, посещу конгресс УЕФА»
Сафонов считает, что важно организовывать товарищеские матчи сборной России
Дюрица считает несправедливым отстранение российских клубов от еврокубков
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Селюк: «Может, Карпин что-то знает, и Дзюбе не 34 года, а уже 50?»

Джикия заявил, что соскучился по Головину и Алексею Миранчуку в сборной России