Джикия назвал плюсом то, что сборная России проведет товарищеский матч с Ираком дома

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал «СЭ» о том, как относится проведению товарищеского матча сборной России против Ирака дома.

— Как смотрите на матчи с Ираном и Ираком?

— Пока не анализирую ничего. До сборной у нас еще будут «Урал» и «Оренбург». Поэтому все мысли пока о «Спартаке».

— Первая товарищеская игра в России — успех?

— Не знаю. Понятное дело, что договорились. Я неоднократно говорил, что, конечно, хотелось бы играть в России, чтобы приходили наши болельщики, смотрели, поддерживали нас. Если игра будет в Питере, безусловно, это только плюс.

Матч сборных России и Ирака должен состояться 26 марта. Игра должна будет состояться в Санкт-Петербурге.