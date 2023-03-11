Джикия высказался о количестве игроков «Спартака» в сборной России

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о количестве игроков красно-белых в сборной России.

— Сегодня было 10 россиян в составе «Спартака».

— Победа есть, это главное. Какие еще вопросы могут быть?

— За сборную могут сыграть 10 спартаковцев.

— Я видел. У меня есть интернет. Это приятно, ребята все стараются. Их работа видна, Валерий Георгиевич это оценил. Понятно, что список слишком расширен. Возможно, не все поедут. Но это все равно приятно. Ребята видят, что когда они работают хорошо, тренера это видят.

Сбор состоится с 19 по 28 марта в Новогорске. Команда Карпина должна провести товарищеские матчи с Ираном и Ираком.