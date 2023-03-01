Дзюба: «Не стоило спускать всех собак на Черчесова после Евро-2020. Больше виноваты мы, футболисты»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба заявил, что не считает Станислава Черчесова главным виновником неудачного выступления сборной России на Евро-2020.

После вылета российской команды на групповой стадии Черчесов дал большую пресс-конференцию, а впоследствии был уволен с поста главного тренера национальной команды.

«Я очень расстроился, что Черчесова тогда не до конца поняли. Он хотел объясниться, но к нему был негативный фон, и что бы он ни сказал, звучало бы как оправдание. Я его хорошо знаю и понимаю, что он хотел донести, просто люди не хотели его слышать. Нужна была причина, она произошла, и его убрали. Не думаю, что он сильно переживает. Он в очередной раз доказывает свою состоятельность, как тренер.

Считаю, что не стоило спускать всех собак на него после Евро. По сей день уверен, что больше виноваты мы, футболисты. Мы не справились с давлением. С бельгийцами — ну, понятно, нас, наверное, немного подкосил первый гол. В матчах с такими сборными, как Бельгия, нельзя дарить сопернику ничего, он сам должен выгрызать победу. А когда ты ошибаешься... Я не говорю про Семенова, правильно поймите, мы все вместе выигрываем и проигрываем. Когда ты даришь гол бельгийцам, ты вынужден открываться, идти вперед, а они тебя подлавливают раз за разом — это логично.

С финнами был тяжелый матч, но мы выиграли, Леха Миранчук забил красивый гол. С датчанами была равная игра, но они нас в итоге разорвали. Там тоже ситуация обидная: забей мы в первом тайме — а у нас были моменты — непонятно, как бы все сложилось. Мы играли в Копенгагене, для меня атмосфера на стадионе — номер один. У меня впервые за карьеру заложило уши. Я играл на стадионах «Селтика», выступал в Турции, в Англии, но то, что творилось там... По сей день мы с ребятами вспоминаем, это какое-то явление, я не ожидал, что так будет. Было громче, чем на чемпионате мира в России? Если брать то, как они давят, как закладывает уши — да. А если глобально — наш чемпионат мира ни с чем не сравнится, это будут вспоминать всегда. Думаю, наш ЧМ никто не переплюнет», — сказал Дзюба в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

На Евро-2020 сборная России заняла последнее, четвертое место в группе B. Команда уступила Бельгии (0:3) и Дании (1:4), и смогла победить лишь Финляндию (1:0).