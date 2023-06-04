Дзюба о том, думает ли он о возвращении в сборную: «Я просто играю и кайфую. Время покажет»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба ответил на вопрос о том, думает ли он о возвращении в сборную России.

Форвард встретился с главным тренером «Ростова» и сборной России Валерием Карпиным на премии РПЛ по итогам сезона-2022/23.

— Карпин присутствует на мероприятии. Пообщались?

— Поздоровались, улыбнулись, никаких претензий нет. У нас с ним давно зарыт топор войны или еще что-то.

— Не было разговора о футболе?

— О чем разговор? Об отпуске? Мы не настолько близки, чтобы обсуждать футбол.

— А тему сборной?

— Нет. Он — тренер сборной, я — не игрок сборной России на данный момент. Что мы можем обсуждать?

— Но ты оставляешь для себя открытую дверь в сборную?

— Я ничего не оставляю. Я играю и кайфую, и о таких вещах не думаю. Время покажет.

Артем Дзюба делит с Александром Кержаковым звание лучшего бомбардира в истории сборной России — оба футболиста забили по 30 голов за национальную команду.

В последний раз 34-летний Дзюба играл за сборную России 21 июня 2021 года в матче Евро-2020 против Дании (1:4).