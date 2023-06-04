Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 20:56

Дзюба о том, думает ли он о возвращении в сборную: «Я просто играю и кайфую. Время покажет»

Артем Бухаев
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба ответил на вопрос о том, думает ли он о возвращении в сборную России.

Форвард встретился с главным тренером «Ростова» и сборной России Валерием Карпиным на премии РПЛ по итогам сезона-2022/23.

— Карпин присутствует на мероприятии. Пообщались?

— Поздоровались, улыбнулись, никаких претензий нет. У нас с ним давно зарыт топор войны или еще что-то.

— Не было разговора о футболе?

— О чем разговор? Об отпуске? Мы не настолько близки, чтобы обсуждать футбол.

— А тему сборной?

— Нет. Он — тренер сборной, я — не игрок сборной России на данный момент. Что мы можем обсуждать?

— Но ты оставляешь для себя открытую дверь в сборную?

— Я ничего не оставляю. Я играю и кайфую, и о таких вещах не думаю. Время покажет.

Артем Дзюба делит с Александром Кержаковым звание лучшего бомбардира в истории сборной России — оба футболиста забили по 30 голов за национальную команду.

В последний раз 34-летний Дзюба играл за сборную России 21 июня 2021 года в матче Евро-2020 против Дании (1:4).

0
Читайте также
Украинский чемпион Bellator Амосов отказался оскорблять россиян
«Мне перекрыли воздух». Легкоатлетка Крайнова выжила после удара током в 27 тысяч вольт
Губернатор Белгородской области сообщил о бое с украинской ДРГ в Новой Таволжанке
В Карелии в озере нашли тело пропавшей в декабре 2022 года лыжницы
В Новосибирске загорелась крыша Центральной клинической больницы
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Глебов считает правильным отмену сбора команды России по футболу