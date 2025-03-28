Дзюба признался, что разговаривал с Богом перед матчем с Гренадой

Нападающий «Акрона» и сборной России Артем Дзюба заявил, что вел беседу с Богом перед BetBoom матчем с национальной командой Гренады (5:0).

«Не хочу, чтобы это громко звучало, но я чувствую, что Бог относится ко мне как-то по-теплому. Стараюсь по возможности быть хорошим человеком. Наверное, поэтому Господь всегда рядом со мной. Перед матчем с Гренадой я с ним два дня разговаривал», — цитирует Дзюбу Sport24.

Дзюба впервые с 2021 года был вызван в сборную России. 19 марта в BetBoom матче против Гренады 36-летний россиянин забил один мяч и установил рекорд по количеству голов за национальную команду (31).