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Сегодня, 11:42

Дзюба: «Мы с Карпиным чуть не подрались, но это было давно. Конфликт давно исчерпан»

Иван Торопцев
Корреспондент
Артем Дзюба и Валерий Карпин.
Фото Алексей Иванов, «СЭ»
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Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба рассказал, что едва не подрался с нынешним главным тренером сборной России Валерием Карпиным в 2017 году.

«Карпин пришел в «Спартак» и с первых дней меня невзлюбил. Бывает такое, что люди друг другу не нравятся. Хотя я, наоборот, с упоением смотрел на него — такая величина! Ну, невзлюбили меня. Если тебя не любят — ты продолжаешь нормально относиться к человеку? Нет. У тебя идет ответная реакция — вот и все. Но это уже старая история, которая давно сошла на нет.
Конфликт уже давно исчерпан. Давно, когда он еще был в «Армавире», мы с ним чуть не подрались. Это было в гостинице Ritz. Много писали об этом, что мы с ним едва не... Но когда мы с ним говорили после его прихода в сборную, я искренне пришел на разговор с чистым сердцем и сказал, что все зарыто и мы готовы на все ради сборной. Услышал он меня или нет — не знаю, но я был красноречив и убедителен. Я ушел с нашего разговора довольным», — сказал Дзюба в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Ранее Дзюба допустил, что Карпин мог вызвать его в сборную России в марте 2022 года, если бы состоялся стыковой матч за право выхода на ЧМ-2022 с Польшей.

Источник: https://www.youtube.com/@Nobel87
Артем Дзюба
Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
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