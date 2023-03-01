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Сегодня, 12:37

Дзюба заявил, что готов сыграть за сборную против Ирана: «С удовольствием поеду в Тегеран»

Иван Торопцев
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба заявил, что готов сыграть за сборную России в товарищеском матче против Ирана.

«С удовольствием поеду в Тегеран, если вызовут. Что, если будем играть с Бангладешем? Наверное, поехал бы. Правда, попасть в историю и забить больше всех голов за сборную хочется любому спортсмену, я не буду лукавить. Поехал бы, поиграл. Но если я там реально нужен, если мы едем побеждать. А нет так, что мы кого-то проверяем... Хотелось бы еще раз выйти, услышать гимн. С удовольствием. Поехал бы играть и с Бангладешем, и с Камбоджей — без проблем. Даже если бы они против нас в сандалиях вышли. Я не враг Карпину, тем более — в сборной. Нам нечем меряться. Есть сборная России, ради которой нужно стараться, во благо всем», — сказал Дзюба в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Товарищеский матч Иран — Россия состоится 23 марта в Тегеране. Артем Дзюба не выступал за национальную команду с июня 2021 года.

Источник: https://www.youtube.com/@Nobel87
Артем Дзюба
Футбол
Сборная Ирана по футболу
Сборная России по футболу
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