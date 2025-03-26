Эдгард Запашный: «С игрой, которая была в матче с Замбией, мы бы из группы на ЧМ не вышли»

Народный артист России Эдгард Запашный в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, на что могла бы рассчитывать сборная России в случае участия в ЧМ-2026.

«С игрой, которая была в матче с Замбией, мы бы из группы на чемпионате мира не вышли. Но это не значит, что эти игроки по-другому не могут. Просто команда не сыгралась. Если бы играли на чемпионате мира, Карпин выбрал бы тех, кто должен поехать, и мы бы увидели другую игру», — сказал Запашный «СЭ».

25 марта сборная России в Москве разгромила команду Замбии со счетом 5:0.