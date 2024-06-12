Титов: «Хотел бы увидеть товарищеский матч Россия — Казахстан»

Бывший футболист сборной России Егор Титов хотел бы увидеть товарищеский матч между сборными России и Казахстана.

«Конечно, хотел бы увидеть товарищеский матч Россия — Казахстан. Не стал бы смотреть на эту игру как на противостояние Карпина и Черчесова, смотрел бы как на очередной интересный матч нашей сборной. Тем более что в Казахстане очень любят российский футбол, следят за ним. Поэтому, думаю, что любой матч этих сборных вызовет аншлаг. Так что почему бы и нет. А то, что там теперь работает Черчесов — тоже хороший знак», — цитирует «РБ Спорт» Титова.

7 июня сборная России провела товарищеский матч против Белоруссии (4:0) в Минске.