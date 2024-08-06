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Сегодня, 17:45

Эк-тренер сборной России Овчинников считает, что национальная команда не уступает европейским

Виктория Кравченко
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Бывший тренер сборной России Сергей Овчинников рассказал, что думает об уровне национальной команды на фоне ведущих европейских сборных.

— В последнее время у нас появились очень талантливые молодые футболисты европейского уровня: Глушенков, Пиняев, Горшков и так далее. Это те игроки, которые будут определять развитие российского футбола в ближайшем будущем.

Мы ни в чем не уступаем лучшим европейским сборным, наша команда недооценена. Когда мы будем допущены до соревнований, то будем очень конкурентоспособны, — сказал Овчинников Metaratings.ru.

Ранее «СЭ» сообщал, что команда Валерия Карпина может в сентябре провести товарищеские матчи против сборных Вьетнама и Таиланда. Встречи должны состояться в Хошимине и Ханое.

Источник: Metaratings.ru
Сергей Овчинников (футбол)
Сборная России по футболу
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