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Сегодня, 16:21

Мостовой: «Вызовите меня в сборную, и я могу забить Брунею!»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил идею вызвать нападающего «Акрона» Артема Дзюбу на ближайший сбор национальной команды.

«Вызвать Дзюбу на ближайшие игры? Вызовите меня, и я могу забить Брунею! Пусть на поле в матче с Брунеем выйдет весь тренерский штаб сборной! Карпин, Онопко, на ворота можно Кафанова поставить. Поверьте, они все равно сыграют лучше соперника», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Учебно-тренировочный сбор национальной команды стартовал 10 ноября. 15 ноября сборная Россия сыграет с командой Брунея в Краснодаре, а 19 ноября — со сборной Сирии в Волгограде.

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
Артем Дзюба
Футбол
Сборная России по футболу

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