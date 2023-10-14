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Сборная России

Сегодня, 19:30

Экс-футболист сборной Камеруна Дуала отметил игру Сафонова в товарищеском матче

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной Камеруна Рудольф Дуала поделился впечатлениями от товарищеской игры против национальной команды России (0:1).

«Я посмотрел не весь матч, не видел концовку игры. Понравилось, что команды играли на высоких скоростях, не было чувства, что этот матч для них не важен. Матч с Россией стал хорошей тренировкой для сборной Камеруна, главный тренер проверил в серьезной игре некоторых игроков, которые играют нечасто. Из того, что я видел, Камерун мне понравился чуть больше. Кого я могу выделить из состава сборной России? Определенно вратаря, он играл блестяще», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова экс-футболиста.

16 октября россияне проведут еще один товарищеский матч, который пройдет в Анталье на стадионе «Титаник Мардан». Начало игры — в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/1003652458/1005387218_eks-futbolist_sbornoy_kameruna_duala_safonov_igral_blestyasche
Матвей Сафонов
Сборная Камеруна по футболу
Сборная России по футболу
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