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Сегодня, 11:32

Экс-футболист сборной России Бугаев приговорен к 9,5 годам лишения свободы по делу о наркотиках

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший футболист сборной России Алексей Бугаев признан виновным в покушении на сбыт наркотиков и получил наказание в виде 9,5 года лишения свободы, сообщает пресс-служба объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

43-летний спортсмен признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Он будет отбывать срок в колонии строгого режима.

1 ноября стало известно, что Бугаева задержали в Краснодаре и возбудили против него уголовное дело по статье 228.1 УК РФ — производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере. Бугаев был заключен под стражу до 31 декабря 2023 года.

За свою карьеру Бугаев выступал за «Торпедо», «Томь», «Локомотив» и «Краснодар». За сборную России защитник провел 7 матчей.

Алексей Бугаев

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