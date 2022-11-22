Семшов: «Выбор соперников сейчас у сборной небольшой, нужно выжимать максимум из этих игр»

22 ноября, 15:52
Экс-футболист сборной России Игорь Семшов порассуждал о возможных соперниках национальной команды.
«Нужно понимать, что выбор соперников сейчас у сборной небольшой. У нас есть определенное количество команд, с которыми мы можем играть, и за каждую возможность нужно цепляться и выжимать максимум даже из этих игр. Думаю, что руководство РФС и тренерский штаб национальной команды с удовольствием сыграли бы с Испанией, Бельгией или Германией. Но вы знаете, какая сейчас ситуация в мире, и все зависит не от РФС, а от Бога.
Футболисты тоже хотят играть с разными соперниками, но, пока у нас выбор ограниченный, нужно дорожить тем, что есть. Если мы сможем договориться о товарищеских матчах со странами с Ближнего Востока или из Латинской Америки, то это будет великолепно. Там люди умеют играть в футбол и выступают на чемпионатах мира. До весны еще пять-шесть месяцев, это большой срок для того, чтобы что-то изменить. Вообще, любой матч за сборную для каждого футболиста праздник, будь это товарищеская игра или официальная", — цитирует Metaratings Семшова.
В ноябре сборная России провела два товарищеских матча: с Таджикистаном и Узбекистаном. Обе игры закончились со счетом 0:0.
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Основные источники исследования