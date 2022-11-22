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Сборная России

22 ноября, 15:52

Семшов: «Выбор соперников сейчас у сборной небольшой, нужно выжимать максимум из этих игр»

Мария Гусева
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Экс-футболист сборной России Игорь Семшов порассуждал о возможных соперниках национальной команды.

«Нужно понимать, что выбор соперников сейчас у сборной небольшой. У нас есть определенное количество команд, с которыми мы можем играть, и за каждую возможность нужно цепляться и выжимать максимум даже из этих игр. Думаю, что руководство РФС и тренерский штаб национальной команды с удовольствием сыграли бы с Испанией, Бельгией или Германией. Но вы знаете, какая сейчас ситуация в мире, и все зависит не от РФС, а от Бога.

Футболисты тоже хотят играть с разными соперниками, но, пока у нас выбор ограниченный, нужно дорожить тем, что есть. Если мы сможем договориться о товарищеских матчах со странами с Ближнего Востока или из Латинской Америки, то это будет великолепно. Там люди умеют играть в футбол и выступают на чемпионатах мира. До весны еще пять-шесть месяцев, это большой срок для того, чтобы что-то изменить. Вообще, любой матч за сборную для каждого футболиста праздник, будь это товарищеская игра или официальная", — цитирует Metaratings Семшова.

В ноябре сборная России провела два товарищеских матча: с Таджикистаном и Узбекистаном. Обе игры закончились со счетом 0:0.

Источник: Metaratings.ru

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
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Обе забьют - да

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2.30

ТБ 2.5

25%

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Ф2(+1.5)

20%

1.70
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Бразилия
Сербия

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1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

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18%

1.90
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Германия 1
Япония 2
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Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
Игорь Семшов
Футбол
Сборная России по футболу
2
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