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Сборная России

Сегодня, 17:04

Экс-гендиректор «Спартака» Газизов предложил сплотиться вокруг Карпина

Ана Горшкова
Корреспондент
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов, который ранее занимал аналогичный пост в «Спартаке», прокомментировал включение восьми спартаковцев в состав сборной России на товарищеские матчи против Ирана и Ирака.

«Я всегда надеюсь на главного тренера. Карпин делает выбор, это его видение. Восемь спартаковцев? Он несет за это ответственность, а мы должны вокруг него сплотиться», — приводит слова Газизова «КП Спорт».

Также Газизов отреагировал на критику сборной, которая появилась в последнее время.

«Сейчас много негатива, но не надо на это обращать внимание. Мне, как специалисту, хочется знать, что сборная играет. Наши футболисты должны выступать на зарубежной арене. А то, что у нас чего-то не получается... У нас есть время, чтобы подготовиться и катком проходить по всем, когда нас вернут», — сказал Газизов.

Сборная России сыграла вничью с национальной командой Ирана (1:1) и победила Ирак в матче в Санкт-Петербурге (2:0).

Источник: КП
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