17 апреля, 23:17
Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев рассказал, как относится к возможному проведению товарищеского матча между сборными России и Камеруна.
«Футбольная шагреневая кожа для РФС в вопросах выбора соперника значительно сократилась. Так что в нынешних условиях любой соперник, согласившийся на встречу со сборной России, — благодать со стороны футбольного Бога. Играть — и никаких гвоздей, вот лозунг мой и солнца!» — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Воробьева.
Также он ответил на вопрос, стоит ли РФС переходить в Азиатскую конфедерацию футбола.
«В сложившейся ситуации все сотрудники РФС должны прочитать Ковчег футбольных заветов. А пока не прочтут, пусть ничего не предпринимают. У них ситуация цугцванга, и они могут только ухудшить свою позицию», — добавил специалист.
16 апреля «СЭ» стало известно, что Камерун является одним из вероятных соперников среди африканских стран для сборной России.
Российские клубы и сборная по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.