Экс-генсек РФС Воробьев выбрал тренера на замену Карпину в сборной России

Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьев выступил за назначение Игоря Осинькина на пост главного тренера сборной России.

«Кого хочу видеть главным тренером сборной России? Осинькина, а президентом РФС — Ларина», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Воробьева.

Ранее «СЭ» стало известно, что РФС хочет продлить контракт с главным тренером сборной России Валерием Карпиным. Союз предлагает специалисту двухлетнее соглашение.

Осинькин с 2020 года возглавляет «Крылья Советов». На данный момент самарская команда под руководством 58-летнего тренера занимает 9-е место в чемпионате России с 29 очками.