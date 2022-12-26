Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 16:43

Фильцов об отстранении российских клубов и сборной: «Это не дело одного года»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Бывший голкипер «Рубина» Александр Фильцов высказался о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«По этому поводу такие смешанные чувства. С одной стороны — вроде и играть надо, — цитирует Eurostavka Фильцова. — Вот игры у нас были — против Киргизии, Узбекистана, Таджикистана. Я согласен с мнением: а к чему готовимся? Непонятно. У нас у игроков уровень другой. Они выходят на эти облезшие стадионы, на непонятные поля. Внутренне, если честно, я их понимаю, что им неохота там играть. Вот в этой обстановке.

С другой стороны — все эти дела, я считаю, что это надолго. Долго не будут допускать до Кубков, до чемпионатов мира. Это не дело одного года. А такой серьезный отрезок — в пять лет, может быть".

Ранее президент РФС Александр Дюков после заседания исполкома организации заявил, что решение по вопросу выхода из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и перехода в Азиатскую конфедерацию футбола будет принято во вторник, 27 декабря.

Источник: Eurostavka
Александр Фильцов
Футбол
Сборная России по футболу
3
Читайте также
Главная звезда чемпионата России отказалась от участия. Новая потеря — Александра Трусова
Переход в Азию не станет катастрофой для российского футбола. Но при условии, что будет шанс вернуться
ФСБ раскрыла личности ликвидированных на границе с Брянской областью диверсантов
В США рассказали о мобилизации подростков на Украине из-за больших потерь в ВСУ
В ФРГ усомнились в возвращении на родину большинства украинских беженцев
На Украине сообщили о превращении Киева в город-призрак из-за оттока населения
Материалы сюжета: Российский футбол: возможный переход РФС в Азию после санкций в Европе и мире
ФИФА не станет препятствовать участию России в отборе на ЧМ-2026 при переходе в Азию
Селюк заявил, что переход в Азию — путь в никуда для российских клубов
Защитник «Факела» Суслов высказался о переходе России в Азиатскую футбольную конфедерацию
Божович о переходе РФС в Азию: «Никакой разницы не будет, ФИФА не позволит участвовать в соревнованиях»
Шалимов — о переходе России в АФК: «Лучше играть в Азии, чем сидеть и ждать милости от Европы»
Сафонов: «Если легионерам предложат больше денег, то они приедут в Россию и после перехода в Азию»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Селюк заявил, что переход в Азию — путь в никуда для российских клубов