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Сегодня, 18:29

Экс-игрок «Маккаби» Магомедов считает, что российский футбол не выиграет от перехода в Азию

Алина Савинова
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Бывший футболист «Маккаби» Мурад Магомедов рассказал, что думает о возможном переходе России в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Ситуация сложная и неоднозначная. Наверное, спортивным чиновникам виднее, но я думаю, футбол от этого перехода однозначно не выиграет. В Азии уровень другой, и это все знают. Я надеюсь, что все успокоится и люди примут правильное, трезвое решение вне зависимости от политической обстановки. Рано или поздно все должно вернуться на свои места», — цитирует Магомедова «Чемпионат».

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

В конце декабря исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4990523-eks-igrok-makkabi-magomedov-rossijskij-futbol-ne-vyigraet-ot-perehoda-v-aziyu.html
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