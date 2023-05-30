Канчельскис назвал правильным решение не проводить летний сбор национальной команды

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал перенос на осень сбор национальной команды.

«Я думаю, решение правильное. Все равно сбор не повлияет ни на что. А так ребята проведут больше времени с родителями, с детьми. Конечно, грустно, что нет игр сборной. Но такая ситуация. Надо ждать. Другого выхода нет. Нужно постоянно быть с ФИФА и УЕФА на связи и искать какие-то выходы», — сказал Канчельскис «СЭ».

Изначально тренировочный сбор планировалось провести в июне. Решение перенести его на осень было принято после консультаций РФС с тренерским штабом национальной команды и клубами РПЛ.

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.