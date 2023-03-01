Игонин: «Дзюбе удобно объяснить возрастом свой уровень игры, которого не хватает, чтобы выступать за сборную»

Игонин отреагировал на слова Дзюбы о том, что сейчас в сборную вызывают тех, кто старше 30

Экс-игрок «Зенита» Алексей Игонин в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова форварда «Локомотива» Артема Дзюбы о том, что сейчас в сборную вызывают всех подряд, но не тех, кто старше 30.

«Здесь зависит все от того, как он будет выступать. Дорога в сборную никому не закрыта. Там же нет никаких условностей. Ты лучший, и не важно два метра ты ростом или метр пятьдесят, нападающий или защитник. Здесь важно спортивное мастерство. Тут не важен возраст. Если кому-то удобно говорить, что его не берут в сборную, потому что у него возраст или он может что-то не так сказать, просто ему так удобно объяснить свой уровень игры, которого не хватает, чтобы выступать за сборную. Нет других вариантов. Ни один тренер не будет себе врагом. Ни один тренер не будет жертвовать своей карьерой и будущим, потому что не захотел поставить в состав игрока. Только лучшие могут дать результат», — сказал Игонин корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Дзюба не вызывался в сборную России с июля 2021 года, когда команду возглавил Валерий Карпин. Форвард делит рекорд по голам за национальную сборную с Александром Кержаковым, оба футболиста забили по 30 мячей.

8 февраля 2023 года 34-летний форвард заключил контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23.