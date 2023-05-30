Аршавин — об отмене летнего сбора российской национальной команды: «Решение вытекает из того, что соперника не нашли»

Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением об отмене летнего сбора российской национальной команды.

— Сегодня узнали, что сборная не будет собираться летом. Как к этому относитесь?

— Решение здесь вытекает из того, что соперник отказался или не нашли. Не видят смысла в сборе. Всем игрокам лучше подготовиться в своих командах.

Планировалось, что матч сборной России против Камеруна состоится 15 июня в Москве на стадионе «Лужники», но 23 мая стало известно, что африканская команда отказалась от участия в игре.

РФС объявил об отмене июньского сбора во вторник, 30 мая. Планируется, что в следующий раз команда проведет учебно-тренировочные сборы осенью 2023 года.