Семшов о гала-матче с Бразилией: «Хотел бы принять участие в такой игре»

Сегодня, 12:43
Экс-футболист «Зенита» Игорь Семшов высказался о возможном проведении товарищеского матча против ветеранов национальной команды Бразилии.
— Мне пока не звонили по поводу этого матча. Насколько я знаю, еще идет подготовка к проведению игры. Не знаю, удастся ли договориться и как все это будет выглядеть. Конечно, я бы хотел принять участие в такой игре. Хочется сыграть и доставить удовольствие болельщикам. Все-таки это сборная Бразилии, а там футболисты играли в топовых командах. Будет приятно собраться составом сборной России-2008, — сказал Семшов.
— Ждете Гуса Хиддинка в роли главного тренера?
— Однозначно. Организаторы должны сделать все для того, чтобы Гус и его тренерский штаб участвовали в этом матче, — цитирует Семшова «РБ Спорт».
Как ранее сообщил журналист Иван Карпов, ветераны сборной России состава Евро-2008 могут сыграть товарищеский матч против бывших игроков национальной команды Бразилии. При этом гонорар для бразильской сборной может составить 90 миллионов рублей.
Сборная России проведет ближайший товарищеский матч 17 ноября в Душанбе с командой Таджикистана. Затем команда сыграет против сборной Узбекистана 20 ноября.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования