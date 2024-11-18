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Сегодня, 14:57

Экс-помощник Капелло заявил, что предлагал вызвать Дзюбу на чемпионат мира-2014

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-тренер сборной России Кристиан Пануччи рассказал, что предлагал тогдашнему главному тренеру национальной команды Фабио Капелло вызвать форварда Артема Дзюбу на ЧМ-2014.

«Я работал с защитниками, на мне были стратегические действия при угловых. Я очень много общался с Фабио, мы постоянно обсуждали разные моменты. Помню один случай. Перед чемпионатом мира я сказал ему, что Дзюба очень важен для нас и нужно вызвать его на турнир. «Ты босс, решение за тобой, но решение не вызывать его — плохое для сборной», — сказал я. Если вы спросите мое мнение, Дзюба нам бы пригодился на чемпионате», — цитирует Пануччи «РБ Спорт».

Сборная России с 2 очками заняла третье место в группе H на ЧМ-2014. Команда Фабио Капелло сыграла вничью с Кореей (1:1) и Алжиром (1:1), а также уступила Бельгии (0:1).

Источник: «РБ Спорт»
Артем Дзюба
Кристиан Пануччи
Фабио Капелло
Футбол
Сборная России по футболу

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