Экс-тренер «Челси» Грант считает 1/4 финала ЧМ уровнем сборной России

Главный тренер сборной Замбии и экс-наставник «Челси» Авраам Грант в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о силе российской национальной команды.

«Не думаю, что Россия может выиграть чемпионат мира. Но вы должны принимать участие в таком крупном турнире. Ваша сборная может выступить хорошо, это точно! Причем так, как это было в 2018 году, когда вы дошли до четвертьфинала. Я уверен в этом», — сказал Грант «СЭ».

В BetBoom Матчах Сборной России национальная команда разгромила Гренаду (5:0) и Замбию (5:0).