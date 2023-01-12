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Экс-тренер нижегородского «Локо» Овчинников о переходе РФС в Азию: «Хотели напугать Европу — но резко дали задний ход»

Экс-тренер нижегородского «Локомотива» Овчинников жестко отреагировал на возможный переход РФС в Азию
Руслан Минаев
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Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников поделился мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

— Хотели напугать Европу своим мощным уходом в азиатскую зону, — цитирует Овчинникова «РБ Спорт». — Но такое ощущение, что в Европе им сказали что-то такое, что они резко дали «задний ход». И срочно заплатили УЕФА 250 швейцарских франков в качестве взноса за пребывание. Вот интересно, почему?

— Я у вас хотел спросить.

— Думаю, никто никуда переходить не собирался. Нигде нас не ждут — это во-первых. И чемпионами нигде мы не можем стать — это во-вторых. Почему решили, что мы вдруг что-то выиграем в Азии? Это так кажется. Халява бывает только в мышеловке.

— То есть, пока нам надо вытаскивать свой футбол и не метаться из стороны в сторону?

— Конечно. Тем более что есть, откуда его вытаскивать.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

В конце декабря РФС создал рабочую группу по рассмотрению вопроса о переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-ovchinnikov-pochemu-reshili-chto-my-v-azii-chto-to-vy-igraem-halyava-by-vaet-tol-ko-v-my-shelovke/
Футбол
РФС
Сборная России по футболу
Валерий Овчинников
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