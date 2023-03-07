Экс-тренер Помазуна: «Илья заслужил попадание в сборную»

Бывший главный тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин прокомментировал попадание голкипера «Урала» Ильи Помазуна в расширенный список сборной России.

«Илья заслужил попадание в сборную своей игрой. Он уже три сезона стабильно играет в основном составе «Урала». Команда всегда в нижней части таблицы, поэтому у Помазуна всегда много работы. То, что его взяли в сборную, возможно, аванс. Но, с другой стороны — Кафанов его посмотрит, «пощупает», что за вратарь. То, что Илья достоин попасть в расширенный список, — уже хорошо», — цитирует Помазуна Sport24.

26-летний вратарь является воспитанником ЦСКА. С лета 2021-го года он на правах аренды выступает за «Урал». Арендное соглашение между клубами истекает в конце текущего сезона.