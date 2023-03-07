0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 13:07

Экс-тренер Помазуна: «Илья заслужил попадание в сборную»

Telegram Дзен

Бывший главный тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин прокомментировал попадание голкипера «Урала» Ильи Помазуна в расширенный список сборной России.

«Илья заслужил попадание в сборную своей игрой. Он уже три сезона стабильно играет в основном составе «Урала». Команда всегда в нижней части таблицы, поэтому у Помазуна всегда много работы. То, что его взяли в сборную, возможно, аванс. Но, с другой стороны — Кафанов его посмотрит, «пощупает», что за вратарь. То, что Илья достоин попасть в расширенный список, — уже хорошо», — цитирует Помазуна Sport24.

26-летний вратарь является воспитанником ЦСКА. С лета 2021-го года он на правах аренды выступает за «Урал». Арендное соглашение между клубами истекает в конце текущего сезона.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-07-byvshiy-trener-pomazuna-ilya-zasluzhil-popadaniye-v-sbornuyu-rossii-svoyey-igroy-za-ural
Илья Помазун
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Урал
Александр Гришин
0
Читайте также
Турецкий провал, критика интервью, встреча с Карпиным... Хет-трик Дзюбы можно было предсказать
Легендарная Чусовитина выиграла две медали на Кубке мира. 47-летняя гимнастка в отличной форме
Путин предложил тиражировать идею социальных паспортов семей мобилизованных
«Русская весна» сообщила о переброске ВСУ под Артемовск бронемашин из ОАЭ
Владимир Зеленский и командование украинской армии отказались отходить из Артемовска
Гепатолог назвала способ защититься от болезней печени
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бушманов: «Все ребята из «Спартака» заслужили свой вызов в сборную»

Александр Гришин: «Футболистам ЦСКА нужно еще больше трудиться, чтобы их заметили в сборной»