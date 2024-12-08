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Экс-тренер Игнатьев об операции: «Пишут что рак? Пока не знаю. Давайте не торопиться»

Руслан Минаев
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Бывшему главному тренеру сборной России Борису Игнатьеву провели операцию на желудке.

«СМИ пишут, что у меня выявили рак? Я не знаю пока, меня об этом никто не оповещал, давайте не будем торопиться, — цитирует Игнатьева ТАСС. — В целом здоровье оставляет желать лучшего. Прошла операция на желудок, серьезная, но не особо, чтобы кричать «караул», но это были не опухоли. Сейчас идет реабилитация».

84-летний тренер возглавлял сборную России с 1996 по 1998 год. Последним место работы Игнатьева было «Торпедо», в котором он занимал пост вице-президента с 2013 по 2018 год.

Источник: ТАСС
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Футбол
Борис Игнатьев
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