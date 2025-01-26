В Камеруне допустили возможность игры со сборной России в 2025 году

Бывший вратарь сборной Камеруна Жозеф-Антуан Белл высказался о возможном товарищеском матче со сборной Россией в 2025 году.

«Болельщикам сборной Камеруна будет интересен второй матч против сборной России. Почему бы и нет? Но этот вопрос должен решаться исключительно между федерациями», — сказал Белл Metaratings.ru.

Сборные России и Камеруна в последний раз играли в октябре 2023 года в Москве. Встреча завершилась победой команды Валерия Карпина со счетом 1:0.

Белл признан лучшим вратарем Африки XX века по опросу МФФИИС. На клубном уровне он наиболее известен по выступлениям за «Марсель», «Бордо» и «Сент-Этьен».