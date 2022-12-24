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Сегодня, 18:33

Дасаев о переходе РФС в Азию: «Играть нужно и соревновательный процесс необходим»

Дасаев отреагировал на возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола
Руслан Минаев
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Экс-вратарь сборной СССР Ринат Дасаев поделился мнением о возможном переходе союза в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Думаю, что не так просто перейти в Азию. Надо все обсудить. Мы же не знаем, насколько нас отстранили. Играть с кем-то все равно надо. Возможно, Азия — приемлемый вариант. Все равно ФИФА может нас не пустить. РФС еще подумает. Играть нужно и соревновательный процесс необходим», — цитирует Дасаева «РБ Спорт».

Ранее глава РФС Александр Дюков заявил, что решение по вопросу о переходе в Азию будет принято 27 декабря.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rinat-dasaev-perehod-v-afk-priemlemy-j-variant-no-fifa-mozhet-ne-pustit/
Ринат Дасаев
Футбол
РФС
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